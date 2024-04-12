Глава Всемирного алмазного центра ушел в отставку из-за санкций против РФ

Исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн, занимавший этот пост 13 лет, ушел в отставку.

Об этом сообщается в заявлении центра.

"Главный исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн объявил в четверг (11 апреля - прим. ТАСС) о решении уйти в отставку", - говорится в заявлении центра.

В нем не разъясняются причины этого решения.

Ведущая фламандская газета De Tijd утверждает со ссылкой на источники в алмазном бизнесе, что причиной отставки "стал конфликт с правительством Бельгии, поддержавшим запрет на импорт российских алмазов" в рамках санкций ЕС и G7 (Группы семи).

Ари Эпштейн считается одним из наиболее влиятельных людей в алмазном секторе Антверпена, исторически являющимся одним из признанных центров мировой алмазной индустрии, он также является чрезвычайно влиятельной фигурой в бельгийской еврейской общине.

Проблемный запрет

В рамках 12-го пакета санкций против России ЕС ввел согласованный с группой семи (G7) запрет на импорт ювелирных алмазов из России в страны сообщества с 1 января 2024 года. Он не распространяется на промышленные алмазы и личные ювелирные украшения лиц, пересекающих границу. 3 января ЕС включил в черный список "Алросу", крупнейшую компанию по добыче алмазов в мире, и ее генерального директора Павла Маринычева.

С 1 марта 2024 года ввоз алмазов в страны ЕС разрешен только при наличии сопроводительных документов, что они не были добыты в России.

По информации источников ТАСС в Брюсселе и Антверпене, бельгийское алмазное лобби при поддержке правительства королевства больше года сопротивлялось введению запрета ЕС на ввоз алмазов из России. Однако в декабре прошлого года правительство королевства сдало свои позиции и согласилось на этот запрет, причем до настоящего времени точно не известно, что конкретно стало переломным аргументом для кабинета Александера Де Кроо.

Источники в алмазной индустрии Антверпена, объясняя свою позицию против санкций на российские алмазы, приводили два основных аргумента. Во-первых, что Россия просто переориентирует экспорт алмазов на центры в ОАЭ и Индии, таким образом Москва понесет минимальные издержки, а европейская алмазная индустрия будет подорвана, потеряв крупнейший источник алмазов. Во-вторых, они предупреждали, что этот запрет на уровне G7 лоббируется главным образом американскими компаниями, занимающимися производством синтетических алмазов, которые таким образом стремятся расширить собственный рынок сбыта.