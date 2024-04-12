Перечислены ключевые факторы повышения цен на золото

Золото в мире подорожало по ряду причин, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Среди таких факторов - «золотая лихорадка» среди регуляторов развивающихся государств, нарастание конфликта на Ближнем Востоке, снижение китайского фондового рынка и рынка недвижимости, указал эксперт. Кроме того, по его словам, на рост цен влияют ожидания падения ключевой ставки в США во второй половине года.

Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость драгметалла в пятницу демонстрирует рост. Значение обновило исторический максимум в 2400 долларов за тройскую унцию.

Ранее СМИ сообщили, что поправка в Налоговый кодекс, вводящая на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный НДПИ на золото в 78 тысяч рублей за килограмм, была одобрена Комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

Целью данной меры является решение проблемы выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту. По словам первого зампреда комитета по бюджету и налогам Ольги Ануфриевой, предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций.