Европейский союз признал уголовным преступлением помощь в обходе санкций. News.ru

«Сегодня Совет принял закон, охватывающий общеевропейские минимальные правила преследования. Теперь уголовными преступлениями во всех странах-членах ЕС будут считаться определенные действия, включая осуществление запрещенной финансовой деятельности», — сообщил Совет Европейского союза. Говорит Москва

Отмечается, что Евросоюз также ввел в перечень уголовных преступлений торговлю подсанкционными товарами. Газета.Ru

Кроме того, «юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации». «В таких случаях санкции могут включать прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности», - говорится в документе. ТАСС