Страны ЕС намерены 15 апреля начать обсуждение предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом со ссылкой на повестку заседания пишет РИА Новости.

По данным издания, заседание начнется в 15.00 по местному времени (16.00 мск).

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В свою очередь Politico отмечает, что официальные лица оптимистично настроены по поводу заключения соглашения об использовании большей части прибыли, полученной от замороженных активов России, для покупки оружия для Украины.

«Это неожиданность, учитывая, насколько сложно раньше было договориться о покупке оружия Киеву», - утверждает издание.

При этом «прохладно» к этому плану относятся Венгрия и Словакия. Они уверены, что передача большего количества оружия Украине будет способствовать военной эскалации.

Напомним, что в 2022 году Соединенные Штаты и их союзники заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Основная часть находится у депозитария Euroclear. СМИ писали, что за первую половину 2023 года российские активы принесли 1,7 миллиарда евро процентных доходов от инвестирования.

Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял ранее о том, что Евросоюз вправе в одностороннем порядке простым согласием всех своих стран-членов объявить доходы от замороженных российских активов «не принадлежащими РФ». А польский министр иностранных дел Радослав Сикорский отмечал, что главы МИД стран ЕС приняли политическое решение о передаче Украине процентов от замороженных активов РФ.