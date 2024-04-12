Странам ЕС предрекли катастрофу из-за возможного включения в него Украины

В «Непокорной Франции» считают, что включение Украины в состав Евросоюза может обернуться катастрофой для европейских государств, в частности Франции, следует из публикации на официальном портале партии L’Insoumission.

Партия считает, что за таким шагом последует сильный социальный демпинг. Отмечается, что на Украине МРОТ не превышает €200. Так, существует риск усиления нечестной конкуренции между украинскими и европейскими рабочими.

После вступления Украины в ЕС страна получит право на выплату €61 млрд из фондов сплочения. Подчеркивается, что взносы всех стран-членов в общий бюджет возрастут, а дотации — сократятся.

Также сообщается, что за семь лет Киев, вероятно, получит €96,5 млрд по Единой сельскохозяйственной политике ЕС (PAC). Это приведет к сокращению субсидий для других стран, в частности для Франции.

Ранее Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с призывом принять Украину в союз в июне текущего года.