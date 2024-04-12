Казахстан продлил запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта

Власти Казахстана продлили еще на полгода запрет на ввоз пшеницы в республику всеми видами транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

"Установлен запрет на ввоз пшеницы в Республику Казахстан, в том числе из государств - членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что запрет не касается поставок железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий Казахстана исключительно для производства и потребления.

Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года.

Ранее на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики республики, в ходе которого обсуждалась идея продления запрета, подчеркивалось, что на внутреннем казахстанском рынке имеются достаточные запасы продовольственного и фуражного зерна. По данным комиссии, поступающее в Казахстан зерно из России приводит к снижению спроса местной пшеницы на внутреннем рынке и падению цен.