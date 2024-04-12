В России стали рекордно медленно прирастать запасы нефти

Скорость прироста запасов нефти, включая газовый конденсат, в 2023 году в России рекордно замедлилась. О ее снижении до шестилетнего минимума со ссылкой на материалы Роснедр сообщает газета «Ведомости».

С 2022 года прирост разведанных запасов сократился на 30,9 процента, до 565 миллионов тонн. Ниже этот показатель опускался в последний раз в 2017 году (550 миллионов тонн). Последующие годы объем открытых запасов составлял от 686 миллионов до 1,04 миллиарда тонн.

Показатели прироста запасов газа в прошедшем году также сократились до 768 миллиардов кубометров (минус 7,2 процента в годовом выражении). При этом за год были открыты 43 месторождения — на девять больше, чем в 2022-м. Но лишь одно из них оказалось крупным — как отмечают в Роснедрах, в последние годы 80-90 процентов месторождений оказываются мелкими или очень мелкими.

По словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, объем инвестиций в геологоразведку стабилен, а более низкий прирост запасов вызван не недостатком инвестиций, а растущей сложностью поиска углеводородов на фоне увеличения доли трудноизвлекаемых запасов и снижения потенциала открытия крупных месторождений в традиционных регионах добычи. Также на тенденцию мог повлиять уход из России западных нефтесервисных компаний. Так, из-за начала боевых действий на Украине «большая четверка» (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford) объявила о приостановке инвестиций и поставок оборудования в Россию.

В ОПЕК прогнозируют, что в 2024 году объем добычи в РФ снизится на 180 тысяч баррелей в сутки и составит 10,75 миллиона баррелей. В организации стран-экспортеров нефти отметили, что этот показатель учитывает все добровольные сокращения добычи сырой нефти до конца 2024 года. В 2025-м добыча увеличится на 130 тысяч баррелей, до 10,88 миллиона баррелей за 24 часа, отмечается в апрельском докладе ОПЕК.