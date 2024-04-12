Вашингтон предложил выпустить долгосрочные долговые обязательства на многие миллиарды долларов для финансирования Украины под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов.

Об этом сообщила газета Financial Times.

"Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать [выгоду] от обездвиженных резервов для Украины", - приводит издание слова Далипа Сингха, заместителя советника по национальной безопасности США, курирующего международные экономические вопросы. "Мы не можем ждать вечно", - добавил он.

Инициатива США, решение по которой может быть принято на саммите G7 в июне в Италии, будет включать предложение о выпуске "облигаций или кредитных обязательств", уточнил Сингх. Это предложение обсудят на следующей неделе министры финансов G7 в кулуарах весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

По оценке европейских чиновников, облигации могут принести в ближайшее десятилетие €30-40 млрд, исходя из предполагаемой прибыли от российских активов в размере €191 млрд на международной площадке в Бельгии Euroclear, и €50-60 млрд в течение 15-20 лет. Согласно прогнозу Euroclear, прибыль от реинвестирования этих активов РФ в нынешнем году может быть сопоставима с прошлогодней. Компания получила в 2023 году €4,4 млрд, что более чем в пять раз превышает аналогичные доходы, полученные площадкой годом ранее.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть в Евросоюзе, прежде всего на Euroclear.

Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, эта инициатива предусматривает перечисление 90% доходов на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет соответствующие меры, чтобы защитить свои интересы.