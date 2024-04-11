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Мировой экономике предрекли «вялое десятилетие»

Мировую экономику в 2020-х годаэ ожидает «вялое десятилетие». Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, ее словам приводит РИА Новости.

Мировой экономике предрекли «вялое десятилетие»
© globallookpress.com

Она отметила, что среднесрочный прогноз роста глобальной экономике сохраняется ниже исторического среднего показателя, чуть выше 3 процентов.

«Без корректировки курса мы движемся к "прохладным двадцатым" — вялому и разочаровывающему десятилетию», — предрекла Георгиева.

Глава МВФ призвала приложить усилия по восстановлению ценовой стабильности и росту производительности. Именно замедление производительности провоцирует замедление роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах, добавила он. По словам Георгиевой, фундаментальные изменения, такие как сокращение бюрократической волокиты и увеличение доли женщин на рынке труда смогут увеличить объем производства на 8 процентов за четыре года.

Она также отметила, что инфляция в мире еще не полностью побеждена, хотя и снижается быстрее, чем ожидалось. В странах с развитой экономкой в четвертом квартале она сократилась до 2,3 процента с 9,5 процента 18 месяцев назад. Ожидается, что снижение продолжится в 2024 году, добавила глава МВФ.

Ранее стало известно, что аналитики Всемирного банка повысили прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,2 процента. В новый докладе организации о перспективах развития экономики стран Европы и Центральной Азии ожидания были повышены на 0,9 процентного пункта по сравнению с январской оценкой роста ВВП страны в 1,3 процента.

Экономика
Кристалина Георгиева
Международный валютный фонд
Всемирный Банк