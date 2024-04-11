Цены на газ в Европе резко выросли

Стоимость майских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе выросла почти на 8% до 327 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На открытии торгов газ в Европе стоил 307,9 долларов. На пике его стоимость достигала 328,4 долларов за тысячу кубометров.

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

Ранее сообщалось, что Франция стала лидером по закупкам СПГ у России среди всех стран Евросоюза в 2024 году. Отмечалось, что с начала года Париж заплатил Москве более 600 миллионов евро за поставки.