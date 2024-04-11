Всемирный банк изменил прогноз роста экономики России

Аналитики Всемирного банка повысили прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,2 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на новый доклад организации о перспективах развития экономики стран Европы и Центральной Азии.

Предыдущая оценка экспертов была опубликована в январе и России на 1,3 процента. Таким образом, аналитики повысили свой прогноз на 0,9 процентного пункта (п.п.).

Оценка роста российской экономики в 2025 году также была улучшена. Обновленный прогноз предполагает увеличение российского ВВП на 1,1 процента против ожидавшихся ранее 0,9 процента. Как полагают эксперты, темпы экономического роста России в следующем году могут замедлиться вдвое.

Подобной динамике будет способствовать ряд факторов, включая нехватку квалифицированных кадров в необоронных отраслях, снижение доходов от продаж сырья на фоне международных санкций, сокращение иностранных инвестиций, а также увеличение военных расходов.

«Среднесрочные и долгосрочные перспективы экономики России остаются неясными», — резюмировали во Всемирном банке.

Белоусов допустил, что рост ВВП России в 2024 году может быть выше прогноза

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) улучшили прогноз по росту российского ВВП в 2024 году до 2,6 процента. Предыдущая оценка предполагала увеличение экономики РФ на 1,1 процента. Таким образом, прогноз повысили на 1,5 п.п. На этом фоне главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что ВВП России растет стремительнее, чем ожидалось.