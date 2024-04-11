Внешний долг РФ на 1 апреля 2024 года, по оценке Банка России, составил $304 млрд - это на 4,1% (или на $12,8 млрд) ниже показателя на начало 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ. ТАСС

По оценке Центробанка, динамика значений в основном определялась сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, включая прямое инвестирование. Снижение долга также произошло благодаря сокращению всех компонентов внешнего долга. Газета.Ru

В конце марта стало известно, что РФ рекордно сократила внешний долг. Как следует из годового отчета Банка России, внешний долг страны по итогам 2023 года сократился на 17,7%, до $316,8 млрд. Российская газета