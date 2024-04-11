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Назван главный поставщик нефти в Индию и Китай

Россия по итогам февраля 2024 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Такие данные приводятся в апрельском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). ТАСС

За последний месяц зимы российские сырьевые экспортеры обеспечили 21 процент от общего объема импорта нефти Китаем, хотя в январе показатель находился на отметке в 20 процентов. В свою очередь, доля РФ в структуре индийского импорта в феврале достигла 33 процентов. Lenta.ru

Ранее аналитики компании Kpler сообщили, что по итогам марта российские сырьевые экспортеры смогли нарастить суточные объемы вывоза нефти морским путем почти до годового максимума. Газета.Ru

Назван главный поставщик нефти в Индию и Китай
© РИА Новости
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