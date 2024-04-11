В Нигерии пригрозили тюрьмой за сделки с долларом
Комиссия Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям обратилась к учреждениям с требованием не прибегать к совершению сделок в иностранной валюте.
Как отмечается в статье «Российской газеты», за нарушение правил последует наказание в виде ареста.
Председатель комиссии Ола Олукойеде отметил, что пойманные на получении долларов за услуги или товары будут рассматриваться законодательными органами как преступники. Он напомнил о том, что законодательство страны этого не позволяет.
«Мы уже произвели несколько арестов», - подчеркнул Олукойеде.
Ранее глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что его страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС после обсуждений с «заинтересованными группами и внутренними органами».
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