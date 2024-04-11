Что будет с Набиуллиной: грозит ли ей отставка или она останется в ЦБ?

Отчеты ряда чиновников и министров в Государственной думе были восприняты многими наблюдателями как прелюдия к их переназначению после инаугурации президента. В этой связи несколько особняком стояло появление в нижней палате парламента главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Формально она прошла свое переназначение в Госдуме на очередную пятилетку еще в 2022 году. И это несмотря на утверждение ряда депутатов, что ее политика вредит экономике страны и тормозит ее рост. А главное, противники говорили, что, мол, Набиуллина остается проводником воли МВФ. Правда, после того как Набиуллина сама подпала под вводимые против нас санкции, критика ее действий стала более приглушенной. Даже после подъема по ее инициативе учетной ставки до 16%.

План ЦБ против бедности

В Госдуме Эльвира Сахипзадовна делала все, чтобы выглядеть политиком, осознающим свою ответственность перед обществом. И ее программа противодействия бедности, состоящая из шести пунктов, четко вписывалась в один из главных социальных трендов, намеченных в последнем послании президента. Впрочем, как всегда, положения, сформулированные Набиуллиной, встретили неоднозначную реакцию.

Набиуллина объяснила, почему впервые не надела брошь после заседания ЦБ по ставке

Трудно спорить с тем, что инфляция является серьезным бременем для населения. Но вызывает сомнение утверждение главы ЦБ, что повышение учетной ставки реально способствует контролю над ценами. Или что рост зарплат, который опережает рост товарного производства, как раз и разгоняет инфляцию. По Набиуллиной, выходит, что роста благосостояния населения можно достичь без повышения уровня оплаты. А вот наши монополисты в ряде областей, немало способствующие смене ценников, остаются в тени.

Впрочем, тревога Набиуллиной по поводу растущей закредитованности населения, ее утверждение о необходимости повышения финансовой грамотности и противодействия мошенникам всегда актуальны.

Квота для либералов

Давно замечено, что наше правительство традиционно формируется президентом, исходя из интересов различных групп влияния. И в таком контексте свою квоту при власти сохранят даже изрядно поредевшие либералы.

Либеральные экономисты при власти явно нужны для выравнивания общего курса, который может пострадать от всеобщего огосударствления. Поэтому вряд ли под вопрос будет поставлена карьера Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова.

Конечно, в последнее время главу ЦБ постоянно куда-то сватают, то в ВЭБ, то даже в Счетную палату РФ, что год трудится без руководителя. Но, скорее всего, Набиуллина сохраняет свой пост в ЦБ. Или придет вице-премьером в кабинет Мишустина. Но в процентном отношении второй вариант вряд ли выйдет за пределы статистической погрешности.

Набиуллина как «разрушительница»

Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что ныне Эльвиру Набиуллину именуют «разрушительницей» не в левых кругах Госдумы, а на Западе, где еще недавно ее превозносили. По выражению издания Роlitico, глава Центробанка превратилась «в пособницу Путина» и стала проводником президентского курса по стабилизации финансово-кредитной политики в условиях санкций.

И поэтому ее отнесли к «разрушителям» вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном, отстаивающим национальные интересы своей страны, и лидером движения за выход Каталонии из состава Испании Карлесом Пучдемоном.

Впрочем, давно замечено, что западная критика не просто укрепляет позиции наших деятелей, но и полностью исключает их отставки. Иначе такое кадровое решение могло быть воспринято как принятое под западным давлением. Впрочем, это вообще не нынешний случай. И не только потому, что на серьезной переправе коней не меняют.