Лавров рассказал, по какой причине США тормозят реформы МВФ

Попытки США помешать инициативам по реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда связаны со страхом потери своей доли, позволяющей в одиночку прибегать к блокировке большинства мер. С таким заявлением на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что во Всемирном банке и Международном валютном фонде США активно предпринимают попытки тормозить реформы и пересмотр квоты голосов, а также сохранять свою долю.

«Это несправедливо, недемократично и просто нечестно», - утверждает глава МИД РФ.

Он также отметил, что вопросы реформ международной валютно-финансовой системы уже давно «перезрели».

Ранее сообщалось, что Украина в 2024 году должна уплатить Международному валютному фонду за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,19 млрд SDR (Special Drawing Rights, валюта МВФ), что в пересчете на доллары равняется примерно $2,9 млрд.