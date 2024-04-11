СМИ: США и Китай подошли к новой торговой войне

Министр финансов США Джанет Йеллен посетила Китай и раскритиковала Пекин за перепроизводство, «нарушающее мировой баланс». Как пишут «Известия», кризисы возникали между двумя странами и раньше, но теперь Китай способен подорвать автоиндустрию США и Европы, поэтому споры Пекина и Вашингтона будут более острыми.

В конце 1990-х - начале 2000-х в мире произошел «китайский шок» - экономическое явление, связанное с переходом Пекина к массовому производству товаров и резким ростом китайского экспорта. В Китай в итоге были переведены многие производства из других стран.

Тогда закрылись или серьезно сократились тысячи американских производств, а в Ржавом поясе (там расположены американские предприятия тяжелой промышленности) не было ни одного города, где не сократилось бы население.

Второй кризис в торгово-экономических отношениях стран начался в 2018 году после прихода к власти в США Дональда Трампа. За Трампа в том числе выступали избиратели из Ржавого пояса, желающие реиндустриализации страны. В результате торговой войны Вашингтон ввел пошлину в десять процентов на значительную долю китайского импорта, а Китай ввел меры против сельскохозяйственной продукции США. В итоге стороны смогли достичь соглашения, но не все введенные пошлины были отменены.

Как отмечают «Известия», напряженность в отношениях Китая и США сохраняется вне зависимости от того, кто находится в Белом доме. В США и ЕС активно выступают за «зеленый переход» в энергетике, рассчитывая на снижение выбросов благодаря ограничениям и программам поддержки.

При этом еще в середине 2010-х Пекин доминировал на рынке солнечных панелей: на Китай приходилось около 75 процентов их мирового производства. В наши дни ситуация не слишком изменилась, подчеркивают «Известия».

По версии газеты, в США рассчитывали, что смогут компенсировать это за счет электромобилей и батарей на фоне успехов Tesla, но КНР демонстрирует слишком хорошие показатели в производстве электрокаров. К концу 2023 года Китай доминирует на этом рынке: в стране производят около 60 процентов всех электромобилей мира и 66 процентов литий-ионных батарей для них. При этом китайские машины гораздо дешевле.

По версии «Известий», в случае возвращения Трампа в Белый дом США введут 10-процентные пошлины на всю иностранную продукцию ради борьбы с Китаем. Пекин ответит и это «неизбежно приведет к новому обострению».