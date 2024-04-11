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"Ведомости": экспортные цены на российский уголь упали до минимумов 2021 года

Экспортные цены на российский энергетический уголь снизились до минимумов 2021 года из-за низкого спроса на рынках сбыта. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов 2021 года
© РИА Новости

Как уточняет издание, минимальные уровни были достигнуты еще во второй декаде марта 2024 года, и в апреле падение продолжилось. Так, в черноморском порту "Тамань" уголь калорийностью 6 тыс. ккал на кг в начале апреля стоил $72 за тонну (минус 13% с начала года), в терминалах в портах Балтийского моря - $61 за тонну (минус 14%). В последний раз такие цены были в мае 2021 года.

Кроме того, на Дальнем Востоке в начале апреля цена на уголь калорийностью 6 тыс. ккал на кг составляла $95 за тонну. Снижение котировки с начала года составило 6%. Тонна менее калорийного угля, 5,5 тыс. и 5 тыс. ккал за кг, подешевела на 7%, до $86, и на 13% до 67$.

Основная причина снижения экспортных цен - падение спроса на уголь в Индии и Китае, говорится в материалах ЦЦИ. Российские угольные компании перенаправили в эти страны значительную часть поставок после запрета, введенного Евросоюзом. При этом угольщики вынуждены продавать продукцию с существенными скидками к международным бенчмаркам. При текущих экспортных ценах поставки российского угля за рубеж становятся нерентабельными, следует из данных ЦЦИ.

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