Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов 2021 года

Экспортные цены на российский энергетический уголь снизились до минимумов 2021 года из-за низкого спроса на рынках сбыта. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Как уточняет издание, минимальные уровни были достигнуты еще во второй декаде марта 2024 года, и в апреле падение продолжилось. Так, в черноморском порту "Тамань" уголь калорийностью 6 тыс. ккал на кг в начале апреля стоил $72 за тонну (минус 13% с начала года), в терминалах в портах Балтийского моря - $61 за тонну (минус 14%). В последний раз такие цены были в мае 2021 года.

Кроме того, на Дальнем Востоке в начале апреля цена на уголь калорийностью 6 тыс. ккал на кг составляла $95 за тонну. Снижение котировки с начала года составило 6%. Тонна менее калорийного угля, 5,5 тыс. и 5 тыс. ккал за кг, подешевела на 7%, до $86, и на 13% до 67$.

Основная причина снижения экспортных цен - падение спроса на уголь в Индии и Китае, говорится в материалах ЦЦИ. Российские угольные компании перенаправили в эти страны значительную часть поставок после запрета, введенного Евросоюзом. При этом угольщики вынуждены продавать продукцию с существенными скидками к международным бенчмаркам. При текущих экспортных ценах поставки российского угля за рубеж становятся нерентабельными, следует из данных ЦЦИ.