Минфин предложил повысить цены ряд спиртных напитков

Минфин предложил с 1 июня текущего года повысить цены ряд спиртных напитков
Минфин РФ выступил с инициативой о повышении минимальной розничной стоимости ряда спиртосодержащей продукции. Предполагается, что нормы вступят в силу с 1 июня текущего года. Данные ведомственного проекта были опубликованы на официальном сайте нормативных актов.
Отмечается, что министерство планирует повысить минимальный ценник на водку до 299 рублей, на коньяк до 556 рублей за пол литра, а на бренди до 403 рублей.
— Проектом приказа предусмотрена индексация минимальных цен на коньяк, бреди, водку и ликероводочные изделия, которая связана с уровнем инфляции; повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, — следует из текста законопроекта.
Российские производители крепких спиртных напитков просят ограничить импорт
В начале месяца сообщалось, что правительство России рассмотрит предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России об установлении ввозных пошлин для вин из стран Североатлантического альянса в 200 процентов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Еще осенью минувшего года стало известно, что Минфин РФ планировал поднять цены на крепкий алкоголь на 7,5 процента. «Вечерняя Москва» обсудила с руководителем центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадимом Дробиза, действительно ли повысится стоимость на продукцию.