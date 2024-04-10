Минфин предложил повысить цены ряд спиртных напитков

Минфин РФ выступил с инициативой о повышении минимальной розничной стоимости ряда спиртосодержащей продукции. Предполагается, что нормы вступят в силу с 1 июня текущего года. Данные ведомственного проекта были опубликованы на официальном сайте нормативных актов.

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Отмечается, что министерство планирует повысить минимальный ценник на водку до 299 рублей, на коньяк до 556 рублей за пол литра, а на бренди до 403 рублей.

— Проектом приказа предусмотрена индексация минимальных цен на коньяк, бреди, водку и ликероводочные изделия, которая связана с уровнем инфляции; повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, — следует из текста законопроекта.

Российские производители крепких спиртных напитков просят ограничить импорт

В начале месяца сообщалось, что правительство России рассмотрит предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России об установлении ввозных пошлин для вин из стран Североатлантического альянса в 200 процентов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Еще осенью минувшего года стало известно, что Минфин РФ планировал поднять цены на крепкий алкоголь на 7,5 процента. «Вечерняя Москва» обсудила с руководителем центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадимом Дробиза, действительно ли повысится стоимость на продукцию.