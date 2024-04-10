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Байден: ФРС начнет снижение ставки до конца года

Выполняющая функции центробанка Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижать учетную ставку до конца 2024 года, заявил на пресс-конференции президент страны Джо Байден.

Байден: ФРС начнет снижение ставки до конца года
© nsn.fm
«Я остаюсь при своем мнении, что до конца года произойдет снижение ставки», - ответил глава государства на вопрос журналиста, который просил прокомментировать рост инфляции в США до 3,5%.

Байден полагает, что ускорение роста цен может отложить снижение ставки на «месяц или около того». Он выразил уверенность, что смягчение денежно-кредитной политики начнется до конца года.

В ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия экс-президент США Дональд Трамп обвинил власти в потере контроля над инфляцией, сообщает «Радиоточка НСН».

Экономика
Джозеф Байден
Дональд Трамп
ФРС