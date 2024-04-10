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В России предложили прекратить поддерживать экспорт угля

Минтранс и РЖД предлагают с 2025 года полностью отменить понижающие коэффициенты на перевозку угля по железной дороге. Об этом со ссылкой на письмо замглавы ведомства Валентина Иванова от 30 марта сообщает РБК.

В России предложили прекратить поддерживать экспорт угля
© ТАСС

Такие коэффициенты вводились для поддержки поставок продукции на экспорт. После начала боевых действий на Украине действие скидок приостановили — сначала на три месяца, а потом и до 31 декабря 2024 года.

Пойти на такой шаг власти решили для увеличения доходов РЖД, что необходимо в том числе для выполнения инвестиционной программы и развития дорожной инфраструктуры. Какое-то время рассматривалась возможность вернуть коэффициент для перевозок в направлении западных и южных портов, но от этой инициативы решили отказаться.

В письме Иванова указано, что поддержать угольные компании можно будет за счет снижения тарифов на перевалку в порту Тамани, а также через сокращение ставок операторов железнодорожного подвижного состава.

Собеседник издания в одной из угольных компаний выразил надежду, что коэффициенты все же начнут применять. Дело в том, что стоимость топлива на мировых рынках значительно упала, а нагрузка на отрасль только выросла. На этом фоне ряд компаний задумались о целесообразности отгрузки топлива на экспорт в принципе, потому что поставки могут приносить убытки.

Ранее Росстат сообщил, что в феврале добыча угля в России упала до минимума с прошлого лета, до 34,6 миллиона тонн. Одной из причин такой динамики стал отказ угольщиков использовать порт в Тамани. Также с 1 марта власти вернули курсовые пошлины для угольной отрасли для повышения сборов в бюджет, что дополнительно сокращает их доходы.

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