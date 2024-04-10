ЦБ предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России

Банк России предложил шесть мер по борьбе с бедностью в России: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также программы финансовой грамотности.

Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое - возвращусь к тому, с чего начала, - это снижение инфляции. <…> Второе - это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры. Третье - это борьба с мошенничеством на финансовом рынке, так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Четвертое - это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях. <...> Пятое - надо развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами, такие, как социальный счет и социальный вклад. И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения", - рассказала Набиуллина.

В декабре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому гражданам с низкими доходами, если они сделают вклад в банк, будет гарантирована повышенная доходность по нему.