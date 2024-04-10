В Германии признали неспособность оправиться от энергетического кризиса

Глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер указал на неспособность немецкой промышленности полностью оправиться от энергетического кризиса, передает Financial Times.

По словам председателя концерна, крупнейшая экономика Европы оказалась в «невыгодном положении» из-за повышенных цен на импортный сжиженный природный газ. Он также прогнозирует значительное структурное разрушение спроса в энергоемких секторах.

Креббер назвал ошибкой закрытие атомного парка без замены топлива другим источником энергии. Он напомнил о том, что это решение приняла еще в 2011 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее старший аналитик Reuters по нефти и энергетике Джон Кемп в колонке, опубликованной на сайте агентства, заявил, что энергетический кризис в Европе фактически завершился.

Он счел цены на энергоносители комфортными для еврозоны. Эксперт отметил, что они вернулись к долгосрочным средним значениям.