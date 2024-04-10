США требуют введения вторичных санкций за использование Россией криптовалют

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выступил за введение инструмента вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов. В письменных показаниях перед слушаниями в сенате он отметил, что российской стороне удается обходить санкции с помощью стейблкоинов, передает РИА Новости.

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Адеймо подчеркнул, что Россия стала часто обращаться к альтернативным платежным механизмам. Введенный инструмент вторичных санкций должен быть нацелен на иностранных поставщиков цифровых активов, считает он.

По словам замминистра финансов, иностранные криптовалютные биржи и некоторые фирмы, которые оказывают финансовые услуги, не имеют корреспондентских счетов и не зависят от них для всех своих транзакций. В этой связи американская сторона не может прибегнуть к введению против них рестрикций и ограничений операций.

Ранее США приняли решение о введении санкций против нескольких российских операторов цифровых финансовых активов и криптообменников. Мере предшествовала легализация в России цифровых финансовых активов (ЦФА) для международных расчетов.