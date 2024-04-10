Эксперты объяснили, каким должен быть ВВП для ежегодного роста экономики

Для того чтобы отечественная экономика устойчиво развивалась, необходимо добиться определенных среднегодовых темпов роста ВВП. Так, они должны быть не ниже 3,5%, пишет РБК со ссылкой на статью группы экономистов РАН «Россия 2035: новое качество национальной экономики».

Статья размещена в свежем номере журнала «Проблемы прогнозирования». Специалисты отметили, что «каркас» для роста экономики — инвестиции в инфраструктуру и стимулирование потребительского спроса.

По их мнению, главным аспектом сейчас становится «экономическое измерение геополитической борьбы».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия достигла новых показателей темпа роста ВВП — 5%. По его словам, в стране также зафиксирован рост товарооборота и снижение уровня безработицы.

Мишустин отметил, что меры, которые принимались правительством в прошлом году, «дали неплохие результаты».