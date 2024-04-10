Курс евро на Мосбирже превысил 101 рубль

Курс евро превысил 101 рубль впервые с 21 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 09:44, европейская валюта выросла на 0,19%, до 101,01 рубля. К 09:47 евро замедлил рост до 0,16% и составлял 100,98 рубля.

Доллар при этом вырос на 0,04%, до 93,04 рубля. Китайский юань увеличился на 0,22%, до 12,85 рубля.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что курс доллара может начать расти с конца весны – начала лета. По его словам, на рост курса доллара в ближайшие месяцы повлияет баланс экспорта и импорта.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Экономист подчеркнул, что ничего критичного в повышении курса американской валюты для России нет. Более того, это якобы будет позитивно для российского бюджета.

До этого экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников посоветовал копить деньги в рублях. По словам специалиста, в сравнении с долларом и евро у национальной валюты самые привлекательные ставки по депозитам. Вместе с тем он порекомендовал не хранить средства "дома под матрасом", поскольку из-за инфляции они обесцениваются.