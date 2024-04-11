Россия предложила создать зерновую биржу БРИКС

Россия планирует создать общую зерновую биржу в рамках объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ). Об этом пишет РИА Новости.

По словам российских экспортеров, зерновая биржа БРИКС объединила бы ведущих покупателей и поставщиков. Отмечается, что создание данного инструмента повысило бы продовольственную безопасность участников объединения.

«Зерновая биржа БРИКС усилит геоэкономическое влияние Москвы, укрепив статус одного из важнейших поставщиков зерна и удобрений», — говорится в материале.

В марте президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса (АПК). По его словам, среди стран — членов БРИКС одновременно есть поставщики и покупатели зерна. В связи с этим глава государства не исключил, что идея о создании отдельной биржи может их заинтересовать.