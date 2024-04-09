Мишустин обозначил условия, чтобы вывести экономику РФ в топ-4 в мире

Форсирование притока инвестиций, трансформация рынка труда, эффективность реального сектора и опережающее развитие инфраструктуры должны помочь вывести экономику России в четверку крупнейших в мире к 2030 году.

Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии "О развитии экономики предложения".

"К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям", - сказал премьер.

По его словам, в первую очередь нужно обеспечить форсированное расширение притока инвестиций, прежде всего в капиталоемкие отрасли, в проекты технологического и промышленного суверенитета.

"Важно провести трансформацию рынка труда, сформировать систему, которая бы позволила более гибко проводить переподготовку кадров в соответствии с потребностями нашей экономики", - добавил он.

Мишустин напомнил, что безработица в России вновь обновила исторический минимум - 2,8%.

Кроме того, по мнению главы правительства, нужно повысить эффективность реального сектора, продолжать заниматься повышением производительности труда.

"У нас соответствующий профильный национальный проект здесь действует, который охватил в прошлом году почти 6 тысяч компаний, в которых работают около 1,5 млн человек. Необходимо также обеспечить опережающее развитие инфраструктуры, нарастить экспорт несырьевых, неэнергетических товаров на рынке дружеских стран", - сказал Мишустин.

Премьер сообщил, что на стратегической сессии будут подробно рассмотрены характеристики возможной экономической модели на ближайшую перспективу с учетом отраслевых особенностей, определены макроэкономические условия, ключевые целевые показатели, а также основные риски и меры, которые необходимо предпринять для достижения поставленной президентом цели.