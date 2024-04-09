В США заявили о худших рисках для мировой экономики с 1945 года

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке представляют в настоящее время худшие риски для мировой экономики с конца Второй мировой войны, которая завершилась в 1945 году. Об этом в своем ежегодном письме акционерам заявил глава американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон. Его слова приводит ТАСС.

Текущие военные конфликты в мире создают риски, которые могут затмить все остальные за последние почти 80 лет, отметил он. По этой причине к подобного масштаба угрозам для глобальной экономики «нельзя относиться легкомысленно», пояснил Даймон.

В своем послании он также добавил, что после 2022 года глобальному сообществу больше не удастся «поддерживать ложное чувство безопасности». До конфликта на Украине мир «двигался к тому, чтобы становиться в целом сильнее и безопаснее». Однако в настоящее время реализации подобной стратегии мешает ряд факторов, включая геополитическую напряженность на Украине и Ближнем Востоке, резюмировал глава одного из крупнейших банков мира.

Ранее предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини спрогнозировал серьезные проблемы для мировой экономики в случае начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем.

При таком раскладе глобальные цены на нефть резко вырастут на фоне логистических трудностей в Персидском заливе. В свою очередь, взлет сырьевых котировок, по его мнению, станет «стагфляционным шоком и огромной дилеммой для центральных банков». Подобный сценарий, как уточнил эксперт, окажется худшим для мировой экономики и приведет к новому затяжному кризису.