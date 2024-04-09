NYT: изъятие активов России ударит по США
Решение Вашингтона об изъятии заблокированных активов России ударит по самим Соединенным Штатам, ослабив статус доллара.
Об этом сообщает американское издание New York Times.
«Это заманчивая идея, но плохая», – говорится в сообщении.
Финансовый аналитик NYT Кристофер Колдуэлл указал, что сам факт захвата активов России опасен для американской экономики. Не только Москва, но и многие другие страны вне западного блока воспримут его как акт разбоя.
На сегодняшний день самый ценный стратегический актив Соединенных Штатов – это доллар. Это позволяет Вашингтону наращивать и так огромный гигантский госдолг, который составляет уже 34 триллиона долларов.
Однако после изъятия заблокированных российских активов статус доллара как мировой валюты пошатнется.
«Если мы начнем воровать деньги, ситуация изменится», – предупредил экономист.