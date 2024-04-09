Миру предсказали худшие риски для экономики с 1945 года

Текущие военные конфликты могут привести к самым большим рискам для глобальной экономики с конца Второй мировой войны. Такое мнение высказал глава банка JP Morgan Chase Джейми Даймон в ежегодном письме акционерам.

© Zuma/TACC

"События последних лет создают такие риски, которые могут затмить все остальные с конца Второй мировой войны, - нельзя относиться к ним легкомысленно", - указал он.

По его мнению, до 2022 года "мир двигался к тому, чтобы становиться в целом сильнее и безопаснее". Даймон отметил, что больше не получится "поддерживать ложное чувство безопасности" и защита государства "всегда была и будет первостепенной" целью любой страны. Он пояснил, что к таким выводам пришел после многочисленных разговоров с руководителями государств, предприятий, общественных организаций.

Экономисты дали прогноз о новом «китайском шоке»

Подобное мнение глава JP Morgan Chase высказывал в октябре прошлого года, отмечая, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут оказать влияние на мировую экономику в долгосрочной перспективе.