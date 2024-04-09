В ЦБ считают, что банки могут повторить успех прошлого года

Прибыль банковского сектора по итогам 2024 года может не только сохраниться на уровне рекордных показателей 2023 года, но даже немного превысить их. Об этом рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова выступая на конференции «Банки. Трансформация. Экономика», передает «Интерфакс».

Полякова отметила, что предварительные данные по прибыли за первый квартал 2024 года находятся примерно на уровне аналогичного периода 2023 года.

«Мы ожидаем, что прибыль банковского сектора будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более», — сказала она.

В марте 2024 года ЦБ РФ прогнозировал прибыль банков в 2024 году в диапазоне 2,3-2,8 трлн рублей. Для сравнения, по итогам 2023 года российский банковский сектор получил рекордную прибыль в размере 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей по итогам 2022 года.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что сохранение высокой прибыльности банковского сектора в долгосрочной перспективе будет зависеть от ряда факторов, включая геополитическую ситуацию, динамику ключевых макроэкономических показателей, а также эффективность мер регулятивной политики.