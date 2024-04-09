Forbes предупредил о существенном подорожании гречки

Издание пишет об этом, основываясь на прогнозах представителей отрасли и экспертов.

В публикации говорится, что падение цен на гречневую крупу в рознице в последний год приведёт к значительному снижению площадей сева в России, а это в свою очередь закончится резким падением производства продукта и его дальнейшим подорожанием.

В мае 2022 года средняя цена гречки выросла до 144 рублей за килограмм, однако в феврале этого года она опустилась до 85 рублей. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов указал, что цены производителей продолжают падать из-за большого объёма предложения.

В материале также отмечается, что снижение рентабельности лишает аграриев мотивации заниматься культурой, потому что себестоимость производства неуклонно увеличивается. Аналитики «АБ-Центра» прогнозируют, что новый рост цен в магазинах начнётся в этом году и достигнет пика в 2025-м.