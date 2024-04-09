Израиль анонсировал ответ на решение Турции по ограничению экспорта

Министерство иностранных дел Израиля сообщило о планах страны подготовить «обширный» список турецкой продукции, ввоз которой в еврейское государство будет запрещен. Ведомство отметило, что это станет ответом на действия властей Турции по ограничению экспорта, передает РИА Новости.

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В МИД заявили о нарушении Анкарой действующих двусторонних торговых соглашений. Подчеркивается, что Израиль собирается принять все необходимые меры против подобных действий.

Ранее Министерство торговли Турции объявило о введении с 9 апреля ограничений на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров «до окончания боевых действий в Газе и создания условий для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи» в анклав.

Минторг Турции ввел ограничения на экспорт 54 позиций промтоваров в Израиль

Согласно решению министерства, ограничения распространяются на различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.