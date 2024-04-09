Перечислены регионы РФ, страдающие от дефицита кадров больше всего

Среди российских регионов, в которых зафиксирован самый острый дефицит кадров, — Владимирская, Ивановская и Курганская области, а также Чукотка и в Еврейский автономный округ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на эксперта по рынку труда Наталью Данину.

По словам эксперта, сложнее всего найти нужных кандидатов работодателям из Центрального (без Москвы), Уральского и Дальневосточного ФО. Чуть больше выбор у компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, добавила она.

Специалист также указала на то, что самый большой дефицит сотрудников наблюдается в розничной торговле, автомобильном бизнесе, медицине и в сфере рабочего и обслуживающего персонала.

В России увидели новую волну отъезда IT-специалистов

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российский рынок труда сталкивается с критическим дефицитом трудовых ресурсов. Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что нехватка сохранится на протяжении ближайшего десятилетия.

Несмотря на сокращение численности безработных, количество вакансий продолжает стремительно расти, достигнув уровня в 7% от общей занятости, указала газета.