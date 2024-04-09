Цены на золото растут, сохраняя рекордные максимумы

Цены на золото немного выросли в ходе азиатских торгов во вторник, оставаясь в пределах видимости рекордных максимумов, поскольку спрос на желтый металл как на безопасное убежище сохраняется в ожидании новых данных по инфляции и процентной ставке в США.

В понедельник желтый металл поднялся до рекордной отметки выше $2350 за унцию, но немного снизился с этого уровня, поскольку доллар и доходность казначейских облигаций остались высокими. На фоне ухудшения геополитической обстановки на Ближнем Востоке спрос на золото как на безопасное убежище также остался высоким.

По состоянию на 01:00 по восточному времени (05:00 по Гринвичу) спотовое золото подорожало на 0,2% до $2344,31 за унцию, а фьючерс на золото с июньским сроком подорожал на 0,5% до $2363,0 за унцию. В понедельник спотовое золото достигло рекордного максимума $2354,09 за унцию.

Рынок сейчас сосредоточен на данных по инфляции потребительских цен в США за март, которые должны быть опубликованы в среду.

Ожидается, что данные покажут, что инфляция в США остается стабильной, и это произойдет всего через несколько дней после выхода шокирующего отчета по заработной плате в несельскохозяйственном секторе. На последних сессиях трейдеры сильно снизили свои ожидания по поводу июньского снижения ставки ФРС.

Помимо данных по CPI, в среду также должны выйти данные протокола мартовского заседания ФРС. Несмотря на то, что в ходе заседания банк подал несколько «голубиных» сигналов относительно снижения процентной ставки, ряд чиновников ФРС, выступая после заседания, предупредили, что застойная инфляция отложит любое потенциальное снижение ставки в этом году.

Такой сценарий не сулит золоту ничего хорошего. Однако желтый металл все же выиграл от повышенного спроса на «безопасное убежище».

Опасения по поводу обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, особенно после того, как Иран пригрозил военными действиями против Израиля, способствовали росту спроса на золото в качестве «тихой гавани».

Недавние удары по Запорожской атомной электростанции вызвали глобальную тревогу.

Другие драгоценные металлы также выросли: фьючерс на платину подорожал на 1,4% до $990,35 за унцию, а фьючерс на серебро — на 0,5% до $27,950 за унцию.

Среди промышленных металлов цены на медь немного снизились во вторник, но остались вблизи 15-месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов упал на 0,4% до $9407,50 за тонну, а месячный фьючерс на медь в США упал на 0,5% до $4,2717 за фунт.

На этой неделе основное внимание уделялось экономическим сигналам от главного импортера — Китая, так как позднее на этой неделе должны быть опубликованы данные по инфляции и торговле.

Признаки сокращения поставок меди после того, как ведущие предприятия Китая по переработке объявили о сокращении производства, стали ключевым фактором недавнего ралли меди. Оптимизму в отношении китайского спроса также способствовали положительные данные по индексу деловой активности страны.