В Японии растет число банкротств

В финансовом 2023 году в Японии зафиксировали увеличение числа банкротств на 30% к уровню прошлого года. Так, показатель стал рекордным за девять лет, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на телеканал NHK.

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По данным исследовательского института Teikoku Databank, в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года 8881 фирма инициировала процесс банкротства. Это значение на 30,6% превышает уровни предыдущего финансового года.

Речь идет о компаниях, чья задолженность составляет более 10 миллионов иен (около 66 тысяч долларов).

Количество банкротств в стране возросло в связи с завершением режима послаблений и льгот, которые были введены из-за пандемии, и невозможностью возврата долгов по кредитам.

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Ранее юрист Антон Талызенков заявил, что процедура банкротства должна способствовать оздоровлению бизнеса в России, а не его уничтожению. Он признал, что в некоторых случаях банкротство – единственный выход из ситуации. Однако, как указал специалист, иногда бизнесменам стоит лишь провести процедуру реабилитации, которая помогла бы сохранить бизнес.