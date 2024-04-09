В ЕС нашли способ ограничить поставки нефти и газа из России в обход санкций

Член Европарламента (ЕП) от Швеции Элен Фрицзон придумала способ ограничить поставки российских нефти и газа, которые, по ее словам, продолжают поступать в Евросоюз (ЕС) в обход санкций. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением Фрицзон к Еврокомиссии (ЕК), в тексте которого она призвала маркировать происхождение всех энергоносителей, чтобы не допустить поставок из России.

«Санкции ЕС против России по-прежнему удается обойти. Несмотря на жесткие санкции и запреты на импорт, российская нефть и газ попадают в Европу. (...) Этому необходимо положить конец. Чтобы сделать это возможным, необходимо обеспечить маркировку происхождения всех видов ископаемого топлива, импортируемых в ЕС, чтобы можно было отследить происхождение соответствующих нефти и газа и пресекать любые попытки импорта российского ископаемого топлива», — говорится в письме евродепутата.

Она напомнила, что в 2011 году ЕК внесла аналогичное предложение о маркировке происхождения продуктов, использующих ископаемые источники энергии, однако, как уточняет Фрицзон, после переговоров инициатива была отклонена.

Поэтому, принимая во внимание (…) необходимость прекращения любого финансирования российской ископаемой энергетики и проверки того, что санкции против России полностью соблюдаются, готова ли Европейская комиссия представить новое предложение об обязательной маркировке происхождения всей ископаемой энергии, импортируемой в ЕС?, - Элен Фрицзон, член Европарламента от Швеции

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