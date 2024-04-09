СМИ: Канада не смогла заменить российский газ в Европе

Канада не смогла заменить своим топливом российский газ на рынке Европейского союза. Об этом со ссылкой на посольство России в Канаде сообщает газета "Известия".

После того как в 2022 году европейские страны взяли курс на отказ от закупок российского газа, глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава изучит целесообразность и наличие экономического обоснования для экспорта своего сжиженного природного газа в Европу. Однако объемы поставляемого с 2023 года в европейские страны канадского газа оказались весьма скромными.

Причиной этого, отметили в российском посольстве в Оттаве, является отсутствие у канадской стороны необходимой инфраструктуры. Так, на восточном побережье страны не имеется отгрузочных терминалов, а построить газопровод, идущий из западной части Канады, не позволяют собственные климатические установки.

Кроме того, говорится в статье, для Оттавы более привлекательным является быстро растущий и развивающийся азиатский рынок сжиженного природного газа. Таким образом, заключает газета, Канада в принципе не способна конкурировать с Россией в экспорте газа в Европу.