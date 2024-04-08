Казахстан отреагировал на новости о просьбе создать для России резерв бензина

Астана не получала от России просьбы создать для нее резерв бензина. Об этом заявил советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов, его слова приводит РИА Новости.

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Ранее агентство Reuters сообщило о согласовании сделки по использованию запасов топлива в Казахстане. По информации источников издания, Москва попросила об этой услуге на фоне многочисленных внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за поломки оборудования, купленного у западных компаний, и атак беспилотников.

«К настоящему времени такой запрос от Минэнерго РФ не поступал. Поэтому информация не подтверждается», — опроверг новости представитель Минэнерго.

7 апреля прекратил работу Орский НПЗ — причиной стало аномальное половодье в Оренбургской области, в ходе которого прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. В зону затопления после прорыва дамбы попали более четырех тысяч домов и более десяти тысяч человек. Представители предприятия объяснили решение остановить работу экологическими рисками и стремлением обеспечить безопасность сотрудников и производственного процесса.

По словам источника в Минэнерго, остановка предприятия в Орске не повлияет на российский рынок топлива. Запасы бензина и дизельного топлива в стране достаточные для полного удовлетворения спроса в пострадавшем от паводка регионе. Максимальный выпадающий объем производства топлива оценили в 0,1 процента, так как большинство установок на предприятии остановили на плановый ремонт до начала паводка.