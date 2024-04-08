Резервы Нацбанка Грузии впервые пополнились монетарным золотом

Национальный банк Грузии впервые пополнил свои международные резервы монетарным золотом. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Мы приняли решение и впервые в истории независимой Грузии пополнили наши валютные резервы монетарным золотом. Нашим подходом является то, чтобы мы всегда старались увеличивать международные резервы, так как это является так называемой подушкой безопасности для экономики нашей страны", - приводит пресс-служба слова и. о. президента Нацбанка Натии Турнавы.

Национальный банк купил семь тонн золотых слитков высшей пробы на $500 млн. Они были закуплены на лондонском рынке золотых слитков и на данный момент хранятся в Лондоне. Позже они будут доставлены в Тбилиси в хранилище Нацбанка.

Купленные слитки составят примерно 11% от общего объема международных резервов Нацбанка Грузии, добавили в пресс-службе.