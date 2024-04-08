Центробанк назвал главную внешнеторговую валюту России

Согласно последнему аналитическому обзору Банка России (ЦБ), доля рубля в расчетах за российский экспорт в феврале 2024 года стала рекордной с августа 2023 года.

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Как указано в материале, в феврале доля рубля в таких расчетах увеличилась на 8,6% и достигла 41,6%. При этом, доля рубля в расчетах за российский импорт также выросла на 6,9% — до 38,1%. Таким образом, в феврале 2024 года российский рубль впервые стал ведущей валютой во внешнеторговых расчетах РФ.

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Отмечается, что одновременно с этим произошло снижение в таких операциях удельного веса юаня.

«В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе – 40,7%), а в расчетах за импорт – до 32,3% (в январе – 38,5%)», — говорится в материале.

Ранее аналитики рассказали о динамике курса валют на этой неделе.