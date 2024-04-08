Стало известно о критической ситуации с рыбным поголовьем на Севере

Ситуация с рыбным поголовьем на Севере критическая, нужно предпринимать усилия для воспроизводства. Такое заявление на встрече с президентом России Владимиром Путиным сделал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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Он отметил, что ситуация с рыбным поголовьем на Севере не меняется уже какое-то время.

«Она на уровне критической. Там действительно надо предпринимать усилия, причем понятно, что воспроизводство сиговых – это достаточно длительные сроки», — сказал Шестаков.

По его словам, Росрыболовство совместно с Академией наук и регионами разработали программу, рассчитанную до 2040 года. В настоящее идут организационные мероприятия и мониторинг ситуации, добавил Шестаков.

Также он указал, что данная программа будет финансироваться в рамках нацпроекта «Чистая вода» с 2025 года.