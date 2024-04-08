Российский рынок труда столкнулся с критическим дефицитом кадров

Российский рынок труда сталкивается с критическим дефицитом трудовых ресурсов, который, по мнению экспертов, сохранится на протяжении ближайшего десятилетия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на сокращение численности безработных, количество вакансий продолжает стремительно расти, достигнув уровня в 7% от общей занятости.

Как показывают исследования Высшей школы экономики, всплеск вакансий стал зеркальным отражением падения безработицы в период пандемии COVID-19. С тех пор ситуация на рынке труда практически не улучшается — практически во всех отраслях и профессиональных группах наблюдается острый дефицит кадров, пишет издание.

По мнению аналитиков, основным драйвером текущей ситуации стали структурные сдвиги в экономике, вызванные сначала пандемией, а затем санкционными ограничениями. Это привело к значительному перераспределению рабочей силы между предприятиями и отраслями, что породило острую конкуренцию за доступные трудовые ресурсы.

Несмотря на начавшийся в 2023 году рост реальных зарплат, эксперты считают, что «режим ограниченного предложения» на рынке труда сохранится на долгосрочную перспективу. При этом практически все традиционные источники пополнения рабочей силы в России исчерпаны.

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Активизация трудовой миграции, в том числе из стран Средней Азии, едва ли сможет компенсировать ожидаемые потери в трудовых ресурсах в ближайшие десятилетия. По оценкам аналитиков, даже прирост доли иностранных работников на 1-2 процентных пункта не решит проблему дефицита кадров.