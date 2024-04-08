В Индии объяснили, почему страна не прекратит покупать российскую нефть

Индия поддерживает хорошие отношения с Россией, которая столкнулась с введением санкций после начала спецоперации на Украине, и продолжает покупать российскую нефть, чтобы уменьшать число бедных людей в стране и улучшать экономику.

Об этом Pravda.Ru рассказал патриарх индийской журналистики Венкат Нараян.

«За последние два года Индия купила у России нефть на $30-40 млрд, но проблема с оплатой еще не решена. На самом деле эти деньги не покинули Индию. <...> Нам нужна нефть, чтобы сохранить страну. Без нефти невозможно добиться экономического роста», — подчеркнул журналист.

По его словам, после введения санкций у сторон также возникли проблемы с логистикой, потому что Россия больше не может использовать маршруты, которые использовались до начала спецоперации.

Индия отказывается от нефти из России: кто станет новым покупателем

Bloomberg до этого писало, что в условиях замедления темпов расширения КНР до 3,5% в год, а также растущего противоречия между Западом и Пекином Индия стремится взять на себя роль основного драйвера глобальной экономики. По оценкам Bloomberg Economics, Нью-Дели уже к 2028 году способен опередить Китай по вкладу в мировой рост.