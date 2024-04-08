Испания отменит выдачу «золотых виз» иностранцам за инвестиции в жилье

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна готовится к отмене «золотой визы» для иностранных инвесторов в недвижимость. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на CGTN News.

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Также газета ссылается на издание El Debate, которое отмечает, что испанские «золотые визы» снова оказались в центре внимания в связи со злоупотреблениями в ряде стран Евросоюза (ЕС). Подчеркивается, что власти намерены ужесточить выдачу «золотой визы» для приобретения жилья.

«Золотую визу» в Испании внедрили в 2008 году. Это программа проживания за инвестиции, которая предлагает возможность получить временный или постоянный вид на жительство иностранным гражданам.

Ранее юристы, опрошенные «Ведомостями», рассказали, что главным препятствием для людей, желающих получить российские «золотые визы», стала необходимость подтверждать знание русского языка, истории и законодательства РФ.