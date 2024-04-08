Песков: РФ и Турция решают проблемы с банковскими переводами

Россия и Турция пытаются устранить проблемы с банковскими переводами, возникающие из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом в ответ на вопрос, планирует ли Москва контакты с Анкарой перед визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, в том числе в свете нерешенных проблем с банковскими переводами.