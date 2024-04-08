Санкции не помешали улучшению российской инфраструктуре связи

Российская инфраструктура связи продолжается, несмотря на жесткие ограничения поставок иностранного оборудования в РФ. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Ссылаясь на данные таможенной статистики, «Ъ» пишет, что за 2023 год импорт базовых станций сотовой связи и компонентов для них в Россию вырос на 56% в деньгах (до $205 млн) и до 15% в штуках (до 85,7 тыс). В основном в страну ввозится техника китайской Huawei, а также европейских Ericsson и Nokia. Все перечисленные компании остановили официальные поставки оборудования в Россию в 2023 году, вскоре после начала СВО на Украине.

Источник «Ъ» рассказал, что сохранить развитие сетей в России помогли большие запасы оборудования, купленного в начале 2022 года, а также новые логические цепочки, построенные посредниками в 2023-м. Поставки по новым каналам проходят в ограниченных объемам и по завышенной стоимости, но, как отметил собеседник издания, их на удовлетворение «насущных нужд хватает».

Некоторые участники отрасли отметили, что реальные цифры могут отличаться от данных, отраженных в статистике Федеральной таможенной службы, в большую сторону. Продолжающийся ввоз иностранного оборудования в больших количествах может сильно навредить импортозамещению, поскольку у операторов не будет мотивации закупать отечественное оборудование. В свою очередь отсутствие покупок не даст импульс развитию российского производства.