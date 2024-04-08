Банк России может начать снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года с 16% годовых в случае устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Газета.Ru

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года. Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски», - отметила она. ТАСС

Ключевая ставка в России в настоящий момент составляет 16% годовых. По данным Центробанка, инфляционное давление постепенно ослабевает, но пока остается на высоком уровне. Как отметили в регуляторе, жесткость рынка труда в стране вновь усилилась, а проводимая денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. News.ru