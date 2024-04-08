Аналитики рассказали о динамике курса валют на этой неделе

На этой неделе повышенная активность покупателей вернется на рынок с учетом устойчивого роста внутреннего спроса, который обычно сопровождается активностью импортеров. Так, на этой неделе волатильность на рынке может возрасти, а доллар, возможно, вновь попытается тестировать зону сопротивления 93−93,5 рубля, заявил «Коммерсанту» главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Целевой диапазон курса на апрель — 91–95 рублей за доллар, добавил специалист.

Попов отметил, что основной фактор консолидации курса — удорожание нефти Brent. К концу минувшей недели стоимость превысила $90 за баррель, что стало максимумом с осени 2023 года, указал он.

Аналитики указали на отсутствие значимых событий, которые могут оказать воздействие на курс нацвалюты. По словам директора казначейства Цифра Банка Дмитрия Рожкова, курс продолжит консолидацию в диапазоне 91,5−93 рубля за доллар. Целевой диапазон Экспобанка на ближайшую неделю — 90−93 рубля за доллар.

Миру предсказали новый "китайский шок"

На минувшей неделе курс американской валюты закрепился в районе 92,5 рубля. Сегодня утром он торгуется на отметке в 92,53 рубля, следует из данных Мосбиржи.